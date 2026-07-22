Teleférico de San Salvador estaría culminado el próximo año

El Metrocable de San Salvador, cuyo objetivo es agilizar el transporte masivo en la capital, registra un 60% de avance en la instalación de torres y se proyecta que esté culminado durante el próximo año, según detalló el Ministro de Obras Públicas.

El funcionario destacó que las estaciones, la parte más crítica del proyecto, requieren la mayor cantidad de trabajos, y aseguró que este tipo de proyectos podría replicarse en Soyapango y otros puntos del país afectados por la congestión vehicular.

En cuanto a la carretera Panamericana en la zona de Los Chorros, se informó que la ampliación de la vía y la estabilización de taludes está por concluir este año, con dos viaductos, uno de más de 1 kilómetro y otro de más de 300 metros, como parte de la obra.