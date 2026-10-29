Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda, según un reporte del Daily Mail. La celebración habría tenido un costo estimado de 30 millones de dólares.

De acuerdo con el medio, el equipo de la pareja pidió al personal que se deshiciera de las piezas para evitar que terceros las subastaran o revendieran.

Los elementos se fabricaron exclusivamente para la ceremonia. Algunos incluían las iniciales entrelazadas de los recién casados.

Tras la celebración en Nueva York, los materiales fueron trasladados hasta Pensilvania, donde los fabricantes eligieron un lugar para quemarlos.