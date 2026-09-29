Taylor Swift rompe récord con 33 VMAs y supera a Beyoncé

Taylor Swift se convirtió en la mujer con más premios VMA de toda la historia tras alcanzar 33 galardones. La cantante superó así a Beyoncé, quien hasta ahora lideraba la cifra.

Los VMAs son los premios de MTV dirigidos principalmente a los videos musicales, y la carrera de Swift en estos premios comenzó en 2009 con «You Belong With Me».

Ese año, su victoria generó uno de los momentos más recordados de la historia de los premios, cuando Kanye West subió al escenario para decir que Beyoncé merecía el galardón.

A lo largo de su carrera, Swift ha acumulado 33 VMAs, consolidándose como la artista más premiada en la historia de estos reconocimientos.