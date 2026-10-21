Taylor Swift buscará su primera nominación al Óscar gracias a «I Knew It, I Knew You», la canción que compuso para Toy Story 5.

De conseguir la estatuilla, dará un paso importante hacia el codiciado estatus EGOT, reservado para los artistas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

La cantante ya ha conquistado algunos de los premios más importantes de la industria musical, incluidos los Grammy.

Sin embargo, los Óscar representan un desafío distinto, ya que reconocen trabajos vinculados exclusivamente al cine.

«I Knew It, I Knew You» se convirtió en uno de los temas más destacados de la quinta entrega de Toy Story.

Aun así, para completar el EGOT, Swift todavía deberá sumar un Emmy y un premio Tony a su trayectoria.