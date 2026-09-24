Taylor Swift lanza «Patient Zero» y desata teorías entre Swifties 

Taylor Swift anunció el lanzamiento de «Patient Zero» para el 25 de septiembre, y la noticia ya tiene a sus seguidores al límite. El sencillo forma parte del universo de su próximo proyecto musical, The Encore.

El anuncio, compartido con un conteo regresivo en sus plataformas digitales, desató una ola de teorías entre las Swifties sobre lo que significará The Encore dentro de su discografía.

El cambio más comentado fue el de su bio, donde sustituyó algunas letras por ceros, un ajuste que disparó todo tipo de especulaciones hasta que el anuncio oficial confirmó que esos ceros eran una pista directa de Patient Zero.

La cantante también habilitó una predescarga del sencillo y lanzará versiones físicas coleccionables, incluyendo una versión en piano y otra acústica.

Este formato resulta inusual porque se trata de una sola canción ofrecida en distintos soportes antes de su llegada oficial a las plataformas digitales.