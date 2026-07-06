Taylor Swift hace llorar a Travis Kelce con votos que reviven su nobleza adolescente

La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sellaron su matrimonio el pasado 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, una ceremonia que mantuvo un hermetismo absoluto sin imágenes filtradas pero que reunió a más de 1,000 invitados en lo que se describe como un evento espectacular.

El momento más emotivo llegó cuando Swift pronunció sus votos y evocó una historia de la adolescencia de Kelce, describiéndolo como el atleta estrella que en la secundaria se sentaba voluntariamente a almorzar con los chicos menos populares que eran intimidados, un gesto de nobleza que conmovió hasta las lágrimas al deportista.

La boda contó con la presencia de numerosas celebridades y se ha convertido en el enlace más comentado del año, aunque los detalles del vestido, la decoración y los invitados específicos permanecen bajo estricta reserva.