Taylor Lautner ya es papá: nació su hija Lenny con Taylor Dome

Taylor Lautner, estrella de la saga Crepúsculo, ya es papá. El actor y su esposa Taylor Dome anunciaron el nacimiento de su hija y compartieron las primeras fotografías en redes sociales.

La pareja había anunciado la dulce espera en marzo y ahora debutó en la paternidad con una niña. En la publicación, la mamá reveló el nombre de su hija: Lennon Taylor Lautner.

Además de la coincidencia de que ambos esposos se llaman Taylor, el anuncio generó comentarios entre los fans por lo particular de la situación.

Los nuevos padres acompañaron las fotos con un mensaje que decía «una semana amando a nuestra dulce pequeña Lenny».