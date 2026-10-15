Taxista mexicano recibe auto de lujo tras décadas de trabajar con cantante Ricardo Arjona

El cantante homenajea décadas de amistad y colaboración profesional en giras internacionales.

El artista guatemalteco entregó un vehículo decorado con un gran lazo rojo en Ciudad de México.

Este gesto emotivo reconoce la trayectoria compartida con su amigo y antiguo conductor personal.

Pocho trabajó en la escenografía de doce giras musicales del intérprete centroamericano.

La relación comenzó cuando Arjona llegó a México durante sus primeros años artísticos.

El video del reencuentro fue compartido por el cantante en sus redes sociales oficiales.

El obsequio simboliza el agradecimiento por años de lealtad y trabajo conjunto en espectáculos.