Tartamudez no afecta la inteligencia y exige estrategias para regular la fluidez del habla

La tartamudez es una dificultad en la fluidez del habla que se presenta a partir de los dos años y medio de edad, según explicó la fonoaudióloga María Luisa Romero. La especialista aclaró que la condición no implica dificultad en la inteligencia de quien la padece.

La tartamudez se caracteriza por interrupciones en el habla, como bloqueos al hablar, repetición de sílabas o prolongación de algún sonido. La persona sabe qué quiere decir y tiene el mensaje, pero se ve interrumpida por su fluidez al hablar.

La especialista señaló que la condición presenta desafíos a repetición, contracción muscular y movimientos asociados. Lo importante es que la persona aprenda estrategias para regular esa fluidez interrumpida.