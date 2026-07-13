TAG Airlines reinicia vuelos directos Guatemala-El Salvador con 4 frecuencias semanales

TAG Airlines reinició los vuelos directos entre Ciudad de Guatemala y El Salvador, después de seis años sin operar la ruta, con cuatro frecuencias semanales: Lunes, miércoles y dos el viernes, y tarifas desde los $200 en viaje redondo, según informaron las autoridades.

En 2025, 1.5 millones de salvadoreños viajaron a Guatemala, mientras El Salvador ha recibido 1.1 millón de guatemaltecos hasta junio de 2026.

Las autoridades estiman que al menos 1,000 pasajeros utilizarán la nueva ruta mensualmente, con un crecimiento sostenido del 7% en la movilización de pasajeros.

La ruta busca fortalecer el turismo, los viajes de negocios y los vínculos comerciales entre ambos países, sumándose a los 35 destinos que ya ofrece El Salvador.