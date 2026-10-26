Suspenden pago de pensiones a tepesianos

La administración del seguro social de Estados Unidos suspendió el pago mensual de las pensiones para los salvadoreños jubilados que están amparados al estatus de protección temporal, bajo el argumento de que el beneficiario no se encuentra presente legalmente en ese país; justificación que a criterio de abogados debería ser revisada.

Aunque la protección para los tepesianos continua mientras las autoridades emiten una determinación definitiva, la falta de un pronunciamiento oficial por parte del departamento de seguridad nacional sigue generando inconvenientes para los compatriotas.

La preocupación entre la comunidad es constante, pues para muchas personas la pensión que reciben es el único ingreso que tienen.

Expertos en migración no descartan que esta decisión se trate de una nueva forma de presionar a los compatriotas para que abandonen el país.

Abogados recomiendan consultar personalmente con el seguro social para que verifiquen si la información migratoria está actualizada bajo las disposiciones emitidas en septiembre por el departamento de seguridad nacional; también aconsejan asesorarse para saber cómo actuar legalmente.