Suspención temporal del contrato colectivo por incapacidades

Las incapacidades medicas pueden ser causales para la suspensión temporal de un contrato de trabajo, ya que legalmente la relación entre empleador y trabajador queda en pausa o congelada; aunque el vínculo laboral sigue existiendo.

Si bien un empleado está protegido mientras dura su incapacidad médica y no puede ser despedido por este motivo, las ausencias laborales aunque sean justificadas pueden afectar el tiempo trabajado para jubilarse; si la empresa no reporta esos días como es debido.

El artículo 307 del código de trabajo establece que el patrono deberá entregar un equivalente del 75% de salario al trabajador el tiempo que dure su incapacidad; mientras que el régimen del seguro social en su artículo 24 indica que a partir del cuarto día será el ISSS quien asuma el pago de este porcentaje. Entonces, ¿es legal que algunas empresas no les paguen a sus empleados los tres primeros días de baja por salud?

De acuerdo con el especialista José Rodezno, las empresas están tomando la decisión de limitar la cantidad de incapacidades medicas de tres días para evitar el ausentismo laboral.

En el caso que un empleador no afilie a su personal al seguro social estaría incurriendo en una ilegalidad que puede ser sancionada con entre uno a doce salarios mínimos, y si el trabajador se incapacita sin contar con protección social los gastos médicos tendrán que ser asumidos por la empresa en su totalidad.