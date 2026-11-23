A través del surf, niños con autismo fortalecen sus habilidades y desarrollan nuevas destrezas. Esta iniciativa se realiza desde hace nueve años en playa El Zonte, La Libertad, con el apoyo de la fundación Surftismo. Una de las madres de familia que participa en estas jornadas destaca que la experiencia también contribuye a fortalecer el vínculo con su hijo.

El fundador de esta iniciativa nos explicó en qué consiste el proyecto y cómo surgió la idea de utilizar el surf como una herramienta para el desarrollo de los niños.

También participó Margarita Roma, madre de un reconocido surfista de El Zonte, quien falleció hace un año. Como homenaje a su legado, llegó para donar tres tablas de surf a la fundación, que serán utilizadas en las actividades con los niños.

En esta jornada participaron al menos 11 niños junto a sus padres. Las actividades de Surftismo se desarrollan cada 15 días, brindando a las familias un espacio de convivencia, aprendizaje y recreación.