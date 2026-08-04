Surf City reabre sus puertas y comerciantes esperan recuperar sus ventas

Comerciantes del Puerto de La Libertad confían en que la reapertura del complejo Surf City impulse la recuperación de sus ventas, las cuales se vieron afectadas tras el cierre del muelle ocurrido el pasado 9 de junio.

La instalación fue rehabilitada luego de sufrir daños causados por el intenso mar de fondo y el fuerte oleaje asociado a los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina, fenómeno que obligó a las autoridades a suspender las actividades en el lugar para garantizar la seguridad de los visitantes.

Este nuevo escenario genera expectativas positivas entre los locatarios, quienes ya han notado una imagen más moderna en el recinto, aunque aún esperan que la afluencia de turistas nacionales e internacionales se consolide durante la semana.