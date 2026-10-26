Stevie Wonder demanda desalojo de su ex prometida que vive en su casa desde 1988 

El cantante Stevie Wonder demandó el desalojo de su ex prometida, quien vive en su casa de Los Ángeles desde 1988. La mujer reside en la propiedad bajo un acuerdo verbal que le permitía vivir sin pagar alquiler.

El intérprete solicitó ante un tribunal de California que la mujer sea desalojada después de casi 40 años viviendo en la propiedad sin pagar un centavo.

Según la demanda presentada el 22 de octubre, el conflicto comenzó en verano cuando los abogados de Wonder solicitaron una inspección del inmueble para mantener vigente la cobertura del seguro.

La mujer habría respondido que no iba a cooperar y manifestó sentirse acusada y acosada por las solicitudes.