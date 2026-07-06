Soyapango celebra Eco Fest para promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente

Decenas de personas participaron en el primer Eco Fest 2026, desarrollado en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, donde empresas y una fundación organizaron una jornada de sensibilización ambiental con bailes típicos, stand de emprendedores y donación de árboles.

La actividad buscó fomentar la cultura del reciclaje y proteger el medio ambiente mediante acciones cotidianas, aunque los organizadores esperan que este tipo de iniciativas fortalezcan la educación ambiental en la región.

Según la Unidad de Medio Ambiente de San Salvador Este, los programas de reciclaje en centros educativos de Soyapango, Tonacatepeque, Ilopango y San Martín ya han recolectado más de 25,000 libras de material reciclable, lo que evidencia un creciente compromiso comunitario.