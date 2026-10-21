Sorteos de quinta posición para integrantes de JED y JEM

A menos de 5 meses de las elecciones de 2027 el Tribunal Supremo Electoral avanza en la conformación de los organismos electorales que participaran en el proceso, esta vez realizo el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 juntas electorales departamentales y las 44 municipales.

Fraternidad Patriota Salvadoreña, Fuerza Solidaria, Gana, PDC y Vamos fueron los partidos que participaron en el sorteo por la quinta posición, mientras que Nuevas Ideas, Arena, FMLN y PCN ocuparon las cuatro posiciones por derecho propio, por hacer obtenido más votos en la última elección legislativa.

El procedimiento se desarrolló conforme al código electoral y con la presencia de representantes de los partidos políticos e instituciones de control, los resultados quedaron registrados en un acta firmada por los participantes.