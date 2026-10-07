Sophie Turner despierta rumores de relación tras ser vista con Tabitha Doherty en Londres

La actriz Sophie Turner, conocida por interpretar a Sansa Stark en Game of Thrones y a Jean Grey en X-Men, fue vista en Londres junto a Tabitha Doherty.

Las imágenes rápidamente despertaron rumores sobre una posible relación entre ambas, aunque la actriz no ha confirmado públicamente el vínculo.

Turner ya había hablado sobre su orientación sexual durante el Mes del Orgullo en 2021, cuando compartió una frase que se volvió muy comentada: el tiempo no es hétero y yo tampoco lo soy. La actriz estuvo casada con Joe Jonas desde 2019 hasta 2023 y juntos tienen dos hijas.

Mientras continúa enfocada en su carrera, su vida sentimental vuelve a ocupar los titulares. Por el momento, lo único confirmado son las imágenes y la cercanía entre ambas.