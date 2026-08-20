Sonsonate: incendio arrasa con al menos 40 puestos en el mercado municipal de Armenia

Un incendio de gran magnitud afectó preliminarmente a al menos 40 puestos del mercado municipal de Armenia, en Sonsonate, durante la noche del miércoles.

El Cuerpo de Bomberos desplegó 24 elementos, tres motobombas y dos camiones cisterna, además del apoyo de pipas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y de la municipalidad. Los equipos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros locales y viviendas cercanas.

Durante la emergencia, equipos de socorro atendieron a personas afectadas por inhalación de humo. Se realizaron al menos cuatro evaluaciones de pacientes, quienes fueron atendidos en el lugar y no necesitaron ser trasladados a un centro asistencial.