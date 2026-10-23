Sondeo revela precios de la canasta básica con el cartón de huevo a cinco dólares con cincuenta

Un sondeo de precios de la canasta básica detalla los costos de granos, frutas, verduras, lácteos y carnes. El cartón de huevo se encuentra a cinco dólares con 50 centavos y la libra de arroz blanco a 50 centavos.

Entre los granos, el frijol negro, el frijol nuevo y el frijol de seda se encuentran a un dólar con 25 centavos la libra.

La chía sufre una disminución de un dólar y ahora se encuentra a cuatro, cuando normalmente se hallaba a cinco.

En frutas y verduras, el rábano se vende a dos por un dólar y el chile verde a 15 centavos cada uno. Los lácteos incluyen el queso morolico a tres dólares la libra y la crema pura a dos dólares.