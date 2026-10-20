Solo celíacos e intolerantes deben evitar el gluten y no toda la población, aclara nutricionista

El gluten solo debe ser evitado por personas con enfermedad celíaca, intolerancia o alergia al trigo, aclaró la licenciada en nutrición Estefanie Rivas.

El resto de la población puede consumir esta proteína sin ningún problema, digerirla, absorberla y metabolizarla.

El gluten es una proteína que contienen cereales como el trigo, el centeno y la cebada, y es algo natural que le da elasticidad a la masa.

La enfermedad celíaca es una condición autoinmune en la que la persona es completamente intolerante a esos cereales y debe evitarlos a toda costa.

También deben evitarlo quienes presentan intolerancia al gluten, con problemas digestivos, pero sin daño al intestino delgado.

Para identificar estas condiciones, un gastroenterólogo realiza exámenes sanguíneos, endoscopía y biopsia duodenal.