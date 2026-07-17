Solidaridad gastronómica en Venezuela: cocinan 1.500 raciones para damnificados en La Guaira

Decenas de cocineros, estudiantes y voluntarios producen diariamente 1.500 raciones de comida en Venezuela para abastecer a los damnificados y rescatistas que trabajan en La Guaira, la zona más afectada por los sismos del 24 de junio.

La cadena de trabajo, descrita por los participantes como un proceso de sincronía coordinada, abarca desde la preparación de los ingredientes hasta el emplatado y transporte de los alimentos hacia los puntos de entrega.

La operación se mantiene activa desde las primeras horas posteriores a la catástrofe y elabora un menú equilibrado gracias a los aportes de donantes y organizaciones que respaldan la causa.