Soledad en adultos mayores afecta hasta al 35 por ciento, según la OMS

La especialista Linda de Borja advierte que el aislamiento también deteriora el cuidado personal.

En el Día Internacional de la Soledad y la Compañía del Adulto Mayor, la doctora Linda de Borja indicó que entre el 25 y el 35 por ciento de adultos mayores experimenta sentimiento de soledad, según la OMS. La condición puede provocar distimia y estados depresivos.

 La especialista en gerontología y geriatría explicó que la soledad también deteriora el cuidado personal del adulto mayor. Algunos dejan de bañarse, no se cambian la ropa y muestran indiferencia hacia su apariencia física.

El aislamiento puede originarse en la disminución de la audición o la visión, que lleva al adulto mayor a excluirse de reuniones familiares. También influye la percepción de ser una carga para sus seres queridos.