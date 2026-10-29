Soledad en adultos mayores afecta hasta al 35 por ciento, según la OMS

En el Día Internacional de la Soledad y la Compañía del Adulto Mayor, la doctora Linda de Borja indicó que entre el 25 y el 35 por ciento de adultos mayores experimenta sentimiento de soledad, según la OMS. La condición puede provocar distimia y estados depresivos.

La especialista en gerontología y geriatría explicó que la soledad también deteriora el cuidado personal del adulto mayor. Algunos dejan de bañarse, no se cambian la ropa y muestran indiferencia hacia su apariencia física.

El aislamiento puede originarse en la disminución de la audición o la visión, que lleva al adulto mayor a excluirse de reuniones familiares. También influye la percepción de ser una carga para sus seres queridos.