Soldados salvadoreños desaparecidos en Haití

Un grupo de criminales haitianos armados atacaron un vehículo blindado en el que viajaban cuatro militares aerotécnicos salvadoreños quienes hasta el momento se encuentran desaparecidos. Los efectivos forman parte de la Fuerza de Tarea Libertad dos e integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas, grupo destinado al combate de estructuras criminales y al restablecimiento del orden en Haití.

De acuerdo con la Fuerza Armada salvadoreña, los soldados regresaban a su campamento en el sector conocido como Santo cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos. Los militares respondieron a la agresión y lograron salir del vehículo antes de que se prendiera en llamas. Un helicóptero brindó apoyo desde el aire para repeler el ataque; pero los soldados ya habían desaparecido de la escena. La institución castrense detalló que los intentos por localizar a sus miembros incluyeron recursos aéreos y terrestres, pero los enfrentamientos armados dificultaron las operaciones.

Esta emboscada salió a relucir en la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada horas después del incidente. El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas aseguró que ya se está investigando dicha agresión.

Solo en el último mes los ataques hostiles contra miembros de la fuerza incrementaron de 2 a 15, explicaron las autoridades.

Actualmente son más de 2,000 militares los que se encuentran desplegados en la isla procedentes de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad. La fuerza de supresión de pandillas fue creada hace un año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su accionar fue prorrogado por seis meses más el pasado 29 de septiembre.