Socorristas se preparan ante posibles emergencias por cierre en Los Chorros

El cierre total de la carretera a Los Chorros durante 48 horas obligará a los conductores a buscar rutas alternas que podrían extender los tiempos de traslado, para quienes se desplazan hacia el occidente del país, el cierre también representa un reto para los cuerpos de socorro, que deberán modificar su logística y utilizar vías alternas para responder a cualquier emergencia en las comunidades cercanas. Entre las que se encuentran la calle al volcán de San Salvador, calle a Comasagua y la carretera de Quezaltepeque.

Ante este escenario, los usuarios del transporte publico también podrían enfrentarse a retrasos por lo que deben salir con más anticipación de sus hogares, principalmente quienes deben trasladarse hacia sus lugares de trabajo.

El cierre se realizará debido a voladuras controladas con explosivos en uno de los taludes, en el sector de Tadisa, estos trabajos forman parte de la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera Panamericana.