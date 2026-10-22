Socorristas recomiendan no cruzar ríos crecidos ni tras las lluvias por riesgo de repunta

Socorrista que atienden las emergencias por crecidas de ríos recomiendan tomar en cuenta el nivel del agua antes de intentar cruzar. Las autoridades advierten que hay personas que tienden a pasar en sus motos o en sus vehículos y muchas veces terminan siendo arrastrados por la corriente.

Los cuerpos de socorro han tenido que realizar búsquedas en el río Changallo de personas que fueron arrastradas cuando se conducían en su moto. Las recomendaciones también apuntan a evitar cruzar cuando el río está en crecida o cuando acaba de llover, porque pudiera presentarse algún tipo de repunta.

La tecnología actual permite ver la ubicación y determinar si en la zona hay un cálculo de pronóstico de lluvia. En Chalatenango, una adulta mayor fue rescatada tras quedar atrapada por una repunta mientras lavaba en el río.