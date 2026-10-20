Snoop Dogg cumple 55 años y su álbum Doggystyle marcó el rap estadounidense

El rapero y productor estadounidense Snoop Dogg cumple 55 años este 20 de octubre, fecha en que se recuerda su nacimiento en Long Beach, California.

Su álbum debut Doggystyle, lanzado en 1993, alcanzó el primer lugar de la lista Billboard 200 y consolidó su posición en el rap.

Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido mundialmente como Snoop Dogg, nació en 1971 y desde muy joven mostró interés por la música y el rap.

Su gran oportunidad llegó a principios de los años 90, cuando el productor Dr. Dre descubrió su talento y lo invitó a participar en el álbum The Chronic, publicado en 1992.

Su estilo relajado, su voz particular y su manera de interpretar llamaron rápidamente la atención del público. Con más de tres décadas de trayectoria, continúa siendo una figura importante de la cultura popular.