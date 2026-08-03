Sivarland abrió sus puertas para vacaciones agostinas

El parque de diversiones más esperado por los salvadoreños ya abrió sus puertas, varias familias se acercaron para su apertura y disfrutar de las diferentes atracciones.

Los juegos como el tagada, la rueda de la fortuna y la voladora, son los que más atraen a la población y los precios rondan desde los 2 dólares hasta los 5, estarán abiertos al público hasta la media noche.

Sivarland cuenta con un área habilitada para la llegada y salida de pasajeros de transporte privado por aplicación, que según los usuarios facilita el acceso.

Además de los juegos, los visitantes pueden encontrar una variedad de antojitos, dulces tradicionales, comida rápida y bebidas. Asimismo, cuenta con la presencia de agentes policiales y socorristas para atender cualquier emergencia durante las festividades.