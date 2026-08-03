SívarLand abre sus puertas y familias salvadoreñas disfrutan de sus atracciones

El parque de diversiones SívarLand abrió sus puertas y recibió a decenas de familias salvadoreñas que llegaron para disfrutar de sus diferentes atracciones. Los visitantes destacaron el ambiente del lugar y las opciones de entretenimiento para niños y adultos.

Entre los juegos más llamativos se encuentran el tagadá, la rueda de la fortuna y la voladora, con precios que van desde los $2 hasta los $5. Además, los asistentes señalaron que los costos de la comida y las atracciones son accesibles.

El parque también cuenta con un área habilitada para la llegada y salida de pasajeros de transporte privado por aplicación.