Sívar Seguro vigila San Salvador Centro con 500 cámaras y sistema de alertas en tiempo real

El sistema Sívar Seguro opera en San Salvador Centro con 500 cámaras de videovigilancia y un centro de monitoreo las 24 horas, que permite observar en tiempo real infracciones como arrojar basura en lugares no autorizados y atender emergencias.

El sistema cuenta con bocinas para advertir a los infractores en el momento y mantiene comunicación permanente con instituciones de primera respuesta para atender accidentes de tránsito y otros incidentes.

Los residentes del área metropolitana afirmaron que la videovigilancia ha contribuido a mejorar el orden y la seguridad en los espacios públicos, y que el sistema ha estado operativo desde 2023.