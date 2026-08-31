Sivar Run 2026: carrera solidaria en San Salvador apoyará a niños con fibrosis quística

La Alcaldía de San Salvador Centro, a través de la Secretaría de la Mujer y Familia, organiza el Sivar Run 2026, una carrera solidaria que se realizará el 6 de septiembre para recaudar fondos a favor de niños con fibrosis quística que reciben tratamientos gratuitos en el Hospital Bloom.

La carrera, liderada por el alcalde Mario Durán, busca apoyar a la Fundación contra la Fibrosis Quística para que los niños mejoren su calidad y esperanza de vida, ya que antes llegaban solo hasta los 15 años y ahora hay pacientes de 30 y 31 años que se casan y terminan sus carreras.

El evento iniciará a las 6:00 de la mañana con un calentamiento y contará con categorías de 1, 3, 5 y 10 kilómetros para todas las edades, mientras que los recorridos de 1 y 3 kilómetros serán Pet Friendly para que los asistentes puedan participar con sus mascotas.

El punto de salida será la plaza Gerardo Barrios y la entrega de kits se realizará el 5 de septiembre en Decatlón. La fundación también está evaluando transicionar al Hospital Sacamil para apoyar a adultos con la enfermedad.