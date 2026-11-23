El crédito se ha convertido en una alternativa para complementar ingresos en el país. Según un informe de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el salario promedio mensual de los hombres es de 461.76 dólares y el de las mujeres, de 372.55 dólares.

En agosto de 2025, la canasta ampliada para un hogar de cuatro personas costaba 537.89 dólares.

En 2024, el 55% de los cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social no ganaba lo suficiente para cubrir una canasta ampliada de $562 dólares con 29 centavos.

La encuesta de capacidades financieras revela que el 24% de los salvadoreños mayores de 18 años tenía alguna deuda, entre quienes se endeudaron, el 31% lo hizo para financiar un negocio, otro 23% pidió prestado para gastos o mejoras de vivienda, y un 23% más, para atender emergencias, mientras que un 22% fue para pagar deudas atrasadas.

Entre 2004 y 2024, el saldo del crédito al consumo se multiplicó 7.1 veces, mientras que el de vivienda creció dos veces y el agrícola, 1.4 veces.

Como resultado, el crédito al consumo representa ahora el 34.1% del total de préstamos, mientras que el de vivienda cayó al 15.5%

Entre 2015 y 2024, las tarjetas de crédito pasaron de 173 a 242 por cada 1,000 habitantes, un aumento del 39%.

En el último quinquenio, los créditos de consumo y las tarjetas crecieron a tasas superiores al 9% anual, por encima del crédito productivo.

En 2024, los hogares recibieron en promedio 713.18 dólares al mes, de los cuales 186 dólares correspondieron a remesas.

Sin esas remesas, el ingreso promedio cubriría solo el 94% de la canasta ampliada, según el estudio.