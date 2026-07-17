Situación meteorológica para los próximos días

El Salvador podría experimentar la próxima semana la segunda sequía meteorológica, según detallaron diferentes pronosticadores, quienes atribuyen este comportamiento al fenómeno de el niño y a la presencia de polvo del Sáhara en la región.

La zona oriental y paracentral del país serían las más afectadas por estas condiciones climáticas.

A esta situación se suma la probabilidad de una nueva ola de calor, lo que podría generar un ambiente más seco y sofocante.

Desde el mes de junio, el fenómeno de el niño ha estado dominando las condiciones oceánicas y atmosféricas en la región, influyendo directamente en la disminución de las lluvias y en el aumento de las temperaturas.