Situación meteorológica para los próximos días

El país podría enfrentar una nueva sequía en plena temporada lluviosa, acompañada de altas temperaturas.

El Salvador podría experimentar la próxima semana la segunda sequía meteorológica, según detallaron diferentes pronosticadores, quienes atribuyen este comportamiento al fenómeno de el niño y a la presencia de polvo del Sáhara en la región.

La zona oriental y paracentral del país serían las más afectadas por estas condiciones climáticas.

A esta situación se suma la probabilidad de una nueva ola de calor, lo que podría generar un ambiente más seco y sofocante.

Desde el mes de junio, el fenómeno de el niño ha estado dominando las condiciones oceánicas y atmosféricas en la región, influyendo directamente en la disminución de las lluvias y en el aumento de las temperaturas.