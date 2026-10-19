Situación de las pensiones en El Salvador

Casi siete de cada diez personas pensionadas en El Salvador consideran que su pensión no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Así lo revela una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA.

Según el estudio, el 68.9% de los pensionados afirma que lo que recibe no le alcanza, y el 63.7% tiene deudas pendientes. Este grupo estima que necesitaría unos 852,90 dólares mensuales para tener un mejor nivel de vida.

La brecha también aparece entre quienes todavía cotizan. El IUDOP estimó que, en promedio, estos trabajadores recibirían una pensión de 449.84 dólares, sin embargo, consideran que debería ser de 662.27 dólares, 212 dólares más.

Además, el 65.9% de los cotizantes cree que logrará pensionarse.

Pero al analizar sus años cotizados y el tiempo que les falta para jubilarse, el panorama cambia, solo el 7.4% tiene garantizado cumplir los 25 años de cotización que exige la ley vigente. El 28.7% tiene alta probabilidad, el 52.5% tiene poca y el 11.4% no lo lograría antes de llegar a la edad de jubilación. El IUDOP aclara que estas categorías miden la dificultad de cumplir el requisito, no son probabilidades estadísticas.

La población está dividida sobre quién debe administrar los fondos, el 30.7% prefiere a las AFP y el 28.2%, una institución pública. El 48% considera que las pensiones deberían financiarse con impuestos. El estudio también revela poco conocimiento del sistema, solo el 15.7% de los cotizantes sabe cuáles son los requisitos para tramitar su pensión.

Para mediados del próximo año, el gobierno deberá revelar cuáles son los cambios del sistema previsional que ordenó el Fondo Monetario Internacional, para su posterior, aprobación en septiembre de 2027, analistas aseguran que hay probabilidades de aumentar la edad, de jubilación y las cotizaciones de los trabajadores.