Sitios turísticos del país más buscados en plataformas digitales

Iglesias, parques naturales, museos, centros comerciales y espacios urbanos figuran entre los lugares más buscados de El Salvador en las plataformas digitales de turismo, según un informe de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana.

Entre los destinos salvadoreños que más despiertan el interés de los visitantes destacan la Puerta del Diablo, el parque nacional El Boquerón, el volcán de Santa Ana, el lago de Ilopango y el malecón del puerto de La Libertad. También figuran sitios emblemáticos como la catedral metropolitana, el palacio nacional y el teatro nacional, además de centros comerciales como Metrocentro y Multiplaza.

Para el estudio se analizaron 1.7 millones de opiniones publicadas en Google y Facebook entre enero de 2012 a junio de 2026.