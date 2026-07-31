Sistema Integrado de Protección Civil presenta Plan Vacación 2026

Más de 100,000 elementos serán desplegados como parte del plan Vacación 2026, el operativo que se ejecutará del 1 al 9 de agosto busca garantizar la seguridad y la atención de emergencias durante las fiestas agostinas. El dispositivo abarcará carreteras, playas, parques recreativos, actividades religiosas y los principales destinos turísticos del país.

En las carreteras, más de 15,000 gestores, inspectores y agentes de tránsito desarrollarán controles vehiculares, pruebas antidoping e inspecciones al transporte colectivo, con el objetivo de prevenir accidentes.

Mientras tanto, el sistema integrado de salud contara con 19,000 profesionales en funciones, hospitales, unidades de salud, el sistema de emergencias médicas y ambulancias se mantendrán activas para atender cualquier emergencia.

En cuanto a la oferta turística incluirá actividades en playas, lagos, parques recreativos y el centro histórico de San Salvador. Además, del 2 al 9 de agosto estarán disponibles los buses alegres, que ofrecerán nuevas rutas hacia diferentes destinos turísticos del país para facilitar la movilización de los visitantes.

El Ministerio de Turismo proyecta la llegada de 91,000 turistas internacionales durante este período vacacional, así como el desplazamiento de 2.8 millones de personas hacia playas, parques, sitios culturales y destinos naturales.