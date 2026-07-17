Sistema de videovigilancia en San Salvador Centro

500 cámaras vigilan a los ciudadanos de San Salvador Centro. Un equipo de agentes metropolitanos de la alcaldía permanece las 24 horas en el centro de monitoreo de Sívar Seguro, observando en tiempo real posibles infracciones y situaciones de emergencia.

Arrojar basura en lugares no autorizados es una de las faltas más frecuentes detectadas por el sistema. Para evitar estas prácticas, el centro de monitoreo cuenta con bocinas que permiten advertir a los infractores en el momento.

Quienes residen en San Salvador Centro afirman que son conscientes de que la mayoría de los espacios públicos están bajo videovigilancia.

El sistema de videovigilancia opera desde 2023 y mantiene comunicación permanente con las instituciones de primera respuesta para atender emergencias, como accidentes de tránsito. Además, facilita la notificación a las autoridades sobre posibles incumplimientos a la normativa municipal o el cometimiento de delitos.