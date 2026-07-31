Sismos y terremotos en el Cinturon de Fuego

El 90% de los sismos del mundo ocurren en el cinturón de fuego del Pacífico, una franja de aproximadamente 40,000 kilómetros que rodea el océano Pacífico y abarca países de Oceanía, Asia y el continente americano, incluido El Salvador, donde según ambientalistas, el aumento del nivel del mar y la intervención del ser humano sobre el territorio son uno de los principales factores de la vulnerabilidad del planeta.

El especialista añade que el aumento de las temperaturas ha acelerado el deshielo en los polos y advierte que estos cambios generan efectos sobre el planeta, por lo que insiste en la necesidad de reducir el impacto ambiental.

En cuanto a la infraestructura, existen edificaciones que no cumplen con condiciones antisísmicas, sin embargo, El Salvador ha registrado avances en los métodos de construcción para hacer las estructuras más resistentes a los movimientos telúricos, señala el ambientalista.

Solo durante julio, el país registró 308 sismos, de ellos, 28 fueron percibidos por la población. Según datos oficiales, el 82.1% tuvo su origen frente a la costa salvadoreña, mientras que el 17.9% restante se generó dentro del territorio nacional por la activación de fallas geológicas locales.