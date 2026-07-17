Sismo en Chiapas sacude El Salvador sin generar amenaza de tsunami

Un sismo de magnitud 7.4 frente a las costas de Chiapas, México, se percibió esta mañana en El Salvador a las 8:48, sin generar amenaza de tsunami en el territorio salvadoreño, según informó el sismólogo Luis Mixco desde el Ministerio de Medio Ambiente.

El movimiento, originado en la zona de subducción de la placa de Cocos a 30 kilómetros de profundidad, alcanzó intensidades de hasta 4 grados en Ahuachapán y San Salvador.

Media hora después se registró otro sismo de 5.1 frente a Usulután, que no guarda relación con el primero, aclaró el experto. Las autoridades recomendaron a la población atender solo los comunicados oficiales y utilizar la aplicación Alerta Sismo.