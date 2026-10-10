Sismo de magnitud 7.7 desata pánico en Panamá afectando iglesia y carreteras

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá desató escenas de pánico, donde personas evacuaron en busca de resguardarse.

El movimiento se sintió durante cerca de un minuto y provocó daños en una iglesia, grietas en otros edificios y en una carretera de la provincia de Veraguas.

Medios locales reportaron el derrumbe parcial de un hotel en Penonomé tras el sismo registrado a las 12:56 hora local.

El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país.

Protección Civil evalúa los daños en varias regiones del centro del país.