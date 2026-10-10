Sismo de magnitud 7.7 desata pánico en Panamá afectando iglesia y carreteras

Miles de personas evacuaron edificios durante un movimiento que duró cerca de un minuto.

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá desató escenas de pánico, donde personas evacuaron en busca de resguardarse.

El movimiento se sintió durante cerca de un minuto y provocó daños en una iglesia, grietas en otros edificios y en una carretera de la provincia de Veraguas.

Medios locales reportaron el derrumbe parcial de un hotel en Penonomé tras el sismo registrado a las 12:56 hora local.

El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país.

Protección Civil evalúa los daños en varias regiones del centro del país.