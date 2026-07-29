Siniestros viales en carreteras de El Salvador dejan personas lesionadas

Dos accidentes de tránsito ocurridos durante la noche y madrugada en las carreteras al Boquerón y Huizúcar dejaron personas lesionadas que requirieron asistencia de equipos de socorro.

El primer siniestro se registró en el kilómetro 28 de la carretera al Boquerón, donde un vehículo quedó cruzado en la arteria, obstruyendo el paso vehicular, mientras que el segundo ocurrió en el sector del Triángulo de Huizúcar, cuando un camión perdió el control e impactó contra un árbol.

Personal de la Policía de Tránsito se hizo presente en la escena del primer percance para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que en el segundo accidente fue necesario el uso de maquinaria especializada por parte de Cuerpo de Bomberos para liberar al conductor de los hierros retorcidos del vehículo.