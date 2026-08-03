Síndrome postvacacional afecta al 35% de trabajadores en el mundo

El regreso a las labores después del período vacacional puede derivar en el llamado síndrome postvacacional, un fenómeno que se manifiesta con malestar físico y emocional, como sensación de vacío, frustración y mayor reactividad, que afecta a un porcentaje significativo de la población laboralmente activa.

Según estudios del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, aproximadamente el 35% de los trabajadores en el mundo padece esta condición, aunque otras investigaciones elevan la cifra hasta el 68%, siendo las mujeres entre 25 y 45 años el grupo más afectado.

Especialistas señalan que el agotamiento al regresar de vacaciones se debe en gran medida a que muchas personas no logran desconectarse completamente de sus responsabilidades laborales, llevando computadoras y revisando correos durante su tiempo de descanso, lo que impide una recuperación efectiva.