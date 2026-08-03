Síndrome postvacacional afecta al 35% de trabajadores a nivel mundial

El síndrome postvacacional, caracterizado por agotamiento físico y emocional al regresar al trabajo, afecta entre el 35% y el 68% de la población laboralmente activa a nivel mundial, según estimaciones del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, siendo las mujeres de 25 a 45 años el grupo más vulnerable a padecer esta condición.

Los especialistas explican que el malestar se manifiesta con síntomas como frustración, irritabilidad y sensación de vacío, y que una de las principales causas es la incapacidad de desconectarse del entorno laboral durante el descanso, ya que muchas personas continúan revisando correos electrónicos o manteniéndose pendientes del trabajo pese a estar físicamente ausentes.

Quienes padecen este síndrome aseguran que el cuerpo «pide más descanso» y que retomar la rutina diaria se convierte en un desafío, mientras que los expertos recomiendan una desconexión real durante las vacaciones y un reintegro gradual a las actividades laborales para mitigar los efectos del llamado «malestar postvacacional».