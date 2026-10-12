Síndrome del cuidador provoca agotamiento físico y emocional en quienes atienden a otros

El síndrome del cuidador es el agotamiento físico, psicológico y mental de tener la obligación o responsabilidad de cuidar a alguien, según la psicóloga Gabriela Enríquez. La especialista indicó que familiares e hijos suelen asumir ese rol de forma consciente o inconsciente.

Enríquez explicó que las señales de alerta incluyen sentirse completamente agotado, no dormir bien, insomnio e incapacidad para alimentarse de manera saludable. También mencionó el sentimiento de culpa, de soledad y la irritabilidad por frustración o tristeza.

Señaló que muchas personas consideran que el sinónimo de cuidado es sacrificio o amor. Añadió que la presión social refuerza patrones al recordar constantemente que es su mamá o su responsabilidad.