¡Sin una ley que los regule! Los riesgos detrás de los juegos mecánicos

Los juegos mecánicos son una de las principales atracciones para los salvadoreños; sin embargo, en el país no existe una ley específica que regule su funcionamiento. Expertos señalan que el control se realiza de manera fragmentada entre los gobiernos municipales y las inspecciones de prevención de riesgos.

Por su parte, Carlos Avelar, abogado penalista, señala que un accidente en estas atracciones podría provocar lesiones o incluso la muerte de una persona. En esos casos, se podrían desprender responsabilidades de carácter penal para el empresario, así como responsabilidades para las alcaldías que autorizan la instalación de estos juegos.

Además, los especialistas explican que los avisos colocados en algunas atracciones donde las empresas intentan deslindar responsabilidades no las eximen automáticamente.

En El Salvador ya se han registrado casos mortales relacionados con estos juegos; en 2025, una menor de 15 años falleció tras caer de una rueda de la fortuna en Chalatenango.