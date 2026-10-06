Sin noticias sobre el TPS

El departamento de seguridad nacional acumula más de 80 días sin pronunciarse sobre la designación del Estatus de Protección Temporal para El Salvador, pese a que la ley le exige hacerlo al menos 60 días antes de que termine el programa. Hasta ahora no se ha publicado la notificación oficial correspondiente, según advirtió la Alianza Américas.

El aviso del 9 de septiembre de 2026 no equivale a una prórroga formal, no fija una nueva fecha de vigencia ni da instrucciones claras a empleadores y agencias estatales sobre la autorización de empleo y la verificación del estatus migratorio.

La falta de claridad ya tiene efectos concretos. Salvadoreños con TPS enfrentan dificultades para renovar licencias de conducir, comprobar su autorización laboral y acreditar su estatus ante agencias estatales. Según el estado, conducir con una licencia vencida puede acarrear multas, confiscación del vehículo u otras sanciones. Un contacto con autoridades locales también podría aumentar el riesgo de que la persona termine en manos de ice.

Alianza Américas sostuvo que este limbo no representa tiempo ganado, sino incertidumbre, y que las familias necesitan respuestas claras para tomar decisiones. La organización subrayó que muchas de estas personas han construido su vida durante más de 25 años en Estados Unidos, y que cada día sin definición pone en riesgo empleos, licencias y estabilidad.

Finalmente, la institución urgió a seguridad nacional a cumplir con la ley y a extender de inmediato la designación del TPS para El Salvador.