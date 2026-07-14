Sin descanso y entre ruinas: así trabajan los voluntarios tras los terremotos en Venezuela

Las labores de rescate en La Guaira continúan con el apoyo de más de 30.000 voluntarios, mientras las tiendas de campaña donadas por China ofrecen refugio a los damnificados por los terremotos del 24 de junio.
El rescatista voluntario Johnny cumplió 36 años durante las jornadas de búsqueda, aunque sus compañeros apenas tuvieron tiempo para celebrar con un pastel antes de que reanudaran las tareas.
Johnny ha trabajado sin descanso en la ciudad portuaria, donde ha participado en la localización de personas atrapadas bajo los edificios derrumbados.