Los precios de referencia de los combustibles se mantienen sin variación en la zona central. La gasolina superior cuesta 5.13 dólares, la regular 4.80 dólares y el diésel 4.86 dólares. Según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, estas tarifas están vigentes desde el 15 de septiembre. Aunque no hay cambios recientes, los conductores afirman que el costo de los combustibles sigue representando una carga para su economía.

En la zona occidental y oriental los precios de referencia según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas es de $5.14 la superior, 4.81 la regular y 4.86 dólares el diésel.

En lo que va de 2026 en El Salvador, el precio de referencia por galón en la zona central ha subido aproximadamente $1.28 en la gasolina superior, $1.25 en la regular y $1.45 en el diésel frente a los valores de inicios de año, lo que ha generado que las familias destinen un poco más del presupuesto semanal para movilizarse.

Los conductores esperan que disminuyan los costos de los combustibles, sin embargo, reconocen que el costo ha incrementado por factores externos como, tensiones geopolíticas en medio oriente y por las fluctuaciones en los mercados internacionales de petróleo e inventarios.