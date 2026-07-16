Sin avances en negociaciones para TLC con China 

El TLC de El Salvador con China no avanza según los industriales, aseguran que hay competencia desleal y que las condiciones hacen que las negociaciones estén estancadas, mientras tanto sin profundizar el vicepresidente de la República, aseguró que siguen por buen camino.

Quien salió al encuentre en medio de este impasse que revelaron los empresarios, fue la representante de los exportadores en el país, con o sin TLC los mercados siempre estarán abiertos.

Las negociaciones se anunciaron de manera oficial en abril de 2024, desde esa fecha se realizaron dos rondas de negociaciones, pero no se dijo nada sobre el proceso. Según un especialista, el tener un tratado con China favorecería al país, a pesar de la sombra de Estados Unidos.

El comercio entre ambos sigue siendo muy desigual. Entre enero y mayo, El Salvador importó 1,500 millones en productos chinos, pero lo que se mandó hacia ese mercado no llegó ni a los $39 millones de dólares dejando un déficit comercial superior a $ 1,480 millones. Esto significa que, por cada dólar que El Salvador logró vender a China, tuvo que gastar cerca de $39 en compras a ese país.