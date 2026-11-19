La cumbre anual más importante del mundo sobre cambio climático sigue sin dejar acuerdos claros entre casi 200 países que participan en su edición número 31. La COP de 2026 celebrada en Antalya, Turquía, pretendía lograr consensos para dejar atrás el uso de combustibles fósiles y centrarse más en las energías renovables; pero en un nuevo borrador se eliminaron estas ideas, al igual que la mención de abandonar de manera justa y ordenada dichas fuentes de energía para antes de 2050 que si aparecía en un primer borrador publicado esta semana.

Países como rusia y otros árabes productores de petróleo, han frenado los intentos por alcanzar compromisos firmes en los acuerdos finales; lo que provocó que naciones como Panamá calificaran su negativa como una forma de proteger sus intereses y advirtieran que no aprobaran ni apoyaran resoluciones que no contemplen puntos como congelar la producción de petróleo y garantizar financiación climática para los países vulnerables. Incluso el ministro de ambiente panameño, Juan Carlos Navarro, consideró que las cumbres de las COP son una farsa y que sus procesos están diseñados para fracasar.

Durante las reuniones también hubo choques sobre la urgencia de publicar nuevos informes de evaluación climática antes de 2028, mientras que países como Kenia, India y China solicitaron reservar sobre los plazos y recursos disponibles para los países en desarrollo. Además salió a relucir la salida de Estados Unidos del acuerdo de Paris y del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático; sumado al descontento por la lentitud y falta de claridad en los mecanismos de financiación climática y la entrega de recursos para las naciones más vulnerables frente a desastres extremos.